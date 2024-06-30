Hindistan’da sel: 11 ölü | Video
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 11 kişi hayatını kaybetti.
Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre son 24 saatte Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı'nda 60 uçuş iptal edildi.
Bikaner ve Haridwar'da da yollar sular altında kalırken, onlarca araç sele kapılarak büyük hasar gördü.
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