Video Dünya Hocalı’da çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde bulundu | Video
Hocalı’da çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde bulundu | Video

Hocalı’da çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde bulundu | Video

02.07.2024 | 11:11

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Hocalı ilinde çok sayıda mühimmat, patlamamış top mermileri ve mayın bulunarak etkisiz hale getirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Azerbaycan'ın 19 Eylül 2023'te Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerine yönelik terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede mühimmatlar ve patlayıcı maddelere yönelik aramalar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ bölgesindeki Hocalı ilinde yapılan mühendislik keşifleri sırasında Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ve yasadışı Ermeni silahlı gruplara ait çok sayıda mühimmat, top mermisi ve mayın bulundu. Azerbaycan Ordusu'nun istihkam ve tahkimat birliklerinin faaliyeti sonucu Hocalı ilinde bulunan mühimmat ve mermilere el konuldu. Ayrıca bölgede bulunan mayın ve patlamamış mühimmatın tespiti ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü aktarıldı.
Bakanlık, Hocalı'da bulunan mühimmat, patlamamış top mermileri ve mayınların görüntülerini paylaştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hocalı’da çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde bulundu | Video 00:46
Hocalı’da çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde bulundu | Video 02.07.2024 | 11:11
İsrail, 54 Filistinli mahkumu serbest bıraktı | Video 04:38
İsrail, 54 Filistinli mahkumu serbest bıraktı | Video 01.07.2024 | 15:13
Kudüs’te Harediler polisle çatıştı: 5 kişi gözaltına alındı | Video 02:11
Kudüs'te Harediler polisle çatıştı: 5 kişi gözaltına alındı | Video 01.07.2024 | 14:06
Çin’de roket denemesi patlamayla son buldu | Video 01:40
Çin’de roket denemesi patlamayla son buldu | Video 01.07.2024 | 12:17
Fransa seçimlerinde ilk turun galibi Le Pen oldu 03:32
Fransa seçimlerinde ilk turun galibi Le Pen oldu 01.07.2024 | 11:54
Japonya DAICHI-4 gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi | Video 03:19
Japonya DAICHI-4 gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi | Video 01.07.2024 | 09:52
İsviçre’de heyelan ve sel: 4 ölü, 2 kayıp | Video 00:57
İsviçre'de heyelan ve sel: 4 ölü, 2 kayıp | Video 01.07.2024 | 08:41
Hindistan’da sel: 11 ölü | Video 05:16
Hindistan’da sel: 11 ölü | Video 30.06.2024 | 13:00
ABD’li kongre üyesinden skandal Gazze yorumu: En iyi diplomasi yolu Filistinlileri öldürmek | Video 01:22
ABD’li kongre üyesinden skandal Gazze yorumu: "En iyi diplomasi yolu Filistinlileri öldürmek" | Video 29.06.2024 | 15:43
Kırgızistan’da sel: 5 ölü, 2 kayıp | Video 01:47
Kırgızistan’da sel: 5 ölü, 2 kayıp | Video 29.06.2024 | 10:17
Joe Biden’ın canlı yayındaki tuhaf halleri gündeme oturdu | Video 00:37
Joe Biden'ın canlı yayındaki tuhaf halleri gündeme oturdu | Video 28.06.2024 | 16:12
Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O’Brien’ı kabul etti | Video 01:12
Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O'Brien'ı kabul etti | Video 28.06.2024 | 12:22
Hindistan’da havalimanının çatısı çöktü: 1 ölü, 8 yaralı | Video 05:13
Hindistan’da havalimanının çatısı çöktü: 1 ölü, 8 yaralı | Video 28.06.2024 | 10:58
Peru’da 7.2 büyüklüğünde deprem | Video 00:55
Peru’da 7.2 büyüklüğünde deprem | Video 28.06.2024 | 10:59
Cumhurbaşkanlığı seçimi için İran Dini Lideri Hamaney oyunu kullandı | Video 00:54
Cumhurbaşkanlığı seçimi için İran Dini Lideri Hamaney oyunu kullandı | Video 28.06.2024 | 10:13
Slovakya’da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü | Video 00:43
Slovakya’da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü | Video 28.06.2024 | 08:42
Fransa’da aşırı sağ protesto edildi | Video 00:43
Fransa'da aşırı sağ protesto edildi | Video 28.06.2024 | 08:42
1 ay boyunca her gün yaptı! Yaşadığı dönüşüme inanamadı: Meğer zayıflamanın formülü buymuş... | Video 01:04
1 ay boyunca her gün yaptı! Yaşadığı dönüşüme inanamadı: "Meğer zayıflamanın formülü buymuş..." | Video 27.06.2024 | 15:40
İsrail jetleri Lübnan ve Suriye’yi vurdu | Video 01:10
İsrail jetleri Lübnan ve Suriye'yi vurdu | Video 27.06.2024 | 09:34
Bolivya Cumhurbaşkanı halkı sokağa çağırdı | Video 05:55
Bolivya Cumhurbaşkanı halkı sokağa çağırdı | Video 27.06.2024 | 08:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA