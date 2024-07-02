Hocalı’da çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde bulundu | Video
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Hocalı ilinde çok sayıda mühimmat, patlamamış top mermileri ve mayın bulunarak etkisiz hale getirildi.
Bakanlık, Hocalı'da bulunan mühimmat, patlamamış top mermileri ve mayınların görüntülerini paylaştı.
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