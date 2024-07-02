Hocalı’da çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde bulundu | Video 02.07.2024 | 11:11 Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Hocalı ilinde çok sayıda mühimmat, patlamamış top mermileri ve mayın bulunarak etkisiz hale getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan'ın 19 Eylül 2023'te Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerine yönelik terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede mühimmatlar ve patlayıcı maddelere yönelik aramalar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ bölgesindeki Hocalı ilinde yapılan mühendislik keşifleri sırasında Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ve yasadışı Ermeni silahlı gruplara ait çok sayıda mühimmat, top mermisi ve mayın bulundu. Azerbaycan Ordusu'nun istihkam ve tahkimat birliklerinin faaliyeti sonucu Hocalı ilinde bulunan mühimmat ve mermilere el konuldu. Ayrıca bölgede bulunan mayın ve patlamamış mühimmatın tespiti ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü aktarıldı.Bakanlık, Hocalı'da bulunan mühimmat, patlamamış top mermileri ve mayınların görüntülerini paylaştı.