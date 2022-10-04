İngiltere Başbakanı Truss: "Ben büyük bir siyonistim" | Video

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İngiltere Başbakanı Liz Truss, İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) etkinliğinde yaptığı konuşmasında "Ben büyük bir siyonistim. Büyük bir İsrail destekçisiyim" dedi.
İngiltere'nin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararından memnun olduklarını dile getiren Truss, "Hükümetin ABD gibi büyükelçiliği İsrail'in başkenti Kudüs'e taşıyacağından gerçekten umutluyuz. İsrail ile İngiltere arasındaki dostluğu göstermek için atılan bu adım çok önemli. İngiltere'nin tek başkenti var, o da Londra. İsrail'in tek başkenti var o da Kudüs" ifadelerini kullandı.