Video Dünya İngiltere Başbakanı Truss: "Ben büyük bir siyonistim" | Video
İngiltere Başbakanı Truss:

İngiltere Başbakanı Truss: "Ben büyük bir siyonistim" | Video

04.10.2022 | 13:46

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İngiltere Başbakanı Liz Truss, İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) etkinliğinde yaptığı konuşmasında "Ben büyük bir siyonistim. Büyük bir İsrail destekçisiyim" dedi.

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İngiltere Başbakanı Liz Truss, İngiltere'nin Birmingham şehrinde İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Truss, İngiltere'nin İsrail'i desteklediğini belirterek, "Ben büyük bir siyonistim. Büyük bir İsrail destekçisiyim. İngiltere-İsrail ilişkisini güçlendireceğiz" dedi.
İngiltere'nin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararından memnun olduklarını dile getiren Truss, "Hükümetin ABD gibi büyükelçiliği İsrail'in başkenti Kudüs'e taşıyacağından gerçekten umutluyuz. İsrail ile İngiltere arasındaki dostluğu göstermek için atılan bu adım çok önemli. İngiltere'nin tek başkenti var, o da Londra. İsrail'in tek başkenti var o da Kudüs" ifadelerini kullandı.

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