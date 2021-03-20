İngiltere'de yolda yürüyen kadına alkollü polis dehşeti kamerada | Video
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İngiltere’de haftalardır büyük yankı uyandıran, bir polis memuru tarafından öldürüldüğü düşünülen 33 yaşındaki Sarah Everard cinayeti, İngiliz polis teşkilatındaki yozlaşmayı da gündeme getirdi. Kadına şiddetin giderek arttığı ülkede, polis kuvvetlerinin suçları önlemede yetersiz kalması sık sık protesto edilirken, basına yeni yansıyan görüntüler, polis kuvvetlerinin içindeki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.