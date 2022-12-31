İskoçya'da sel: Demiryolu ulaşımı aksadı | Video

İskoçya'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel, demiryolu seferlerini aksattı.

İskoçya genelinde etkili olan yoğun yağış, seli beraberinde getirdi. Nehirlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda cadde ve sokak göle döndü. Edinburgh ile Glasgow, Fife ve Inverclyde arasındaki önemli güzergahlarda meydana sel nedeniyle ülkenin batı, doğu ve orta kesimlerindeki demiryolu hizmetleri büyük ölçüde durdu. Rayların sular altında kaldığı görüldü. Ayrıca M9 ve M74 otoyollarının bazı bölümleri de trafiğe kapandı.