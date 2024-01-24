İsrail Büyükelçisinin BM Güvenlik Konseyinde konuşması sırasında diplomatlar salonu terketti | Video

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan'ın konuşmaya başlamasıyla birlikte birçok diplomat, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto ederek salonu terk etti.