İsrail Büyükelçisinin BM Güvenlik Konseyinde konuşması sırasında diplomatlar salonu terketti | Video
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan'ın konuşmaya başlamasıyla birlikte birçok diplomat, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto ederek salonu terk etti.
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