Video Dünya İsrail, Gazze Şeridi’nde pazar yerini vurdu: 13 ölü | Video
İsrail, Gazze Şeridi’nde pazar yerini vurdu: 13 ölü | Video

İsrail, Gazze Şeridi’nde pazar yerini vurdu: 13 ölü | Video

22.10.2023 | 08:36

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında pazar yerini vurdu. İlk belirlemelere göre saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail-Hamas çatışmalarında 15'inci gün geride kalırken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarına devam ediyor. Filistin kaynaklarına göre, İsrail ordusu yaklaşık 100 bin kişinin kuzeydeki İsrail bombardımanından kaçarak yerleştiği Nusayrat mülteci kampında bir pazara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti. Bölgede büyük bir yıkıma neden olan saldırı nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye girişinde güçlük yaşandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail, Gazze Şeridi’nde pazar yerini vurdu: 13 ölü | Video 01:02
İsrail, Gazze Şeridi’nde pazar yerini vurdu: 13 ölü | Video 22.10.2023 | 08:36
İsrail’in katliamına Londra’da tepki! On binlerce kişi Gazze’ye destek için meydanlarda... | Video 11:54
İsrail'in katliamına Londra'da tepki! On binlerce kişi Gazze'ye destek için meydanlarda... | Video 21.10.2023 | 15:53
Bakan Fidan: İsrail, Filistinlilerin çektiği acıları normalleştirmeye çalışıyor | Video 04:04
Bakan Fidan: "İsrail, Filistinlilerin çektiği acıları normalleştirmeye çalışıyor" | Video 21.10.2023 | 14:14
Kahire’de Uluslararası Gazze Barış Zirvesi 18:50
Kahire'de Uluslararası Gazze Barış Zirvesi 21.10.2023 | 13:06
ABD’li askeri analist Macgregor’dan Türkiye uyarısı: İsrail’in kıyameti olurlar | Video 01:20
ABD'li askeri analist Macgregor'dan Türkiye uyarısı: "İsrail'in kıyameti olurlar" | Video 21.10.2023 | 11:54
GAZZE SON DAKİKA: İsrail askerleri Gazze sınırına konuşlandı! | Video 06:37
GAZZE SON DAKİKA: İsrail askerleri Gazze sınırına konuşlandı! | Video 21.10.2023 | 11:26
Hamas, ABD’li anne ve kızını serbest bıraktı | Video 00:31
Hamas, ABD'li anne ve kızını serbest bıraktı | Video 21.10.2023 | 11:18
Son Dakika: Refah sınır kapısı açıldı! BM’ye ait insani yardım TIR’ları geçiş yapıyor | Video 03:41
Son Dakika: Refah sınır kapısı açıldı! BM'ye ait insani yardım TIR'ları geçiş yapıyor | Video 21.10.2023 | 10:22
Netanyahu’nun eski videoları ifşa oldu! İşte Filistin için söylediği alçak sözler | Video 01:43
Netanyahu'nun eski videoları ifşa oldu! İşte Filistin için söylediği alçak sözler | Video 21.10.2023 | 09:58
Gazzeli çocuklara teşhis izi | Video 01:39
Gazzeli çocuklara "teşhis" izi | Video 21.10.2023 | 09:30
İngiliz kanalında İsrail’i rezil etti! Milyonlarca kez izlendi | Video 00:27
İngiliz kanalında İsrail'i rezil etti! Milyonlarca kez izlendi | Video 20.10.2023 | 17:12
Batı Şeria’da tansiyon yüksek! A Haber o bölgede | Video 21:56
Batı Şeria’da tansiyon yüksek! A Haber o bölgede | Video 20.10.2023 | 16:55
Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi, A Haber’e konuştu | Video 02:20
Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi, A Haber'e konuştu | Video 20.10.2023 | 16:12
İsrail’in gerçekleştirdiği baskında can kaybı 13’e çıktı | Video 01:04
İsrail'in gerçekleştirdiği baskında can kaybı 13'e çıktı | Video 20.10.2023 | 12:46
İsrail, Gazze’de gece boyu 100’den fazla noktayı vurdu | Video 02:06
İsrail, Gazze'de gece boyu 100'den fazla noktayı vurdu | Video 20.10.2023 | 12:46
İsrail’den Cuma ablukası! Elinde seccade olan Müslümanlara sert müdahale | Video 30:13
İsrail'den Cuma ablukası! Elinde seccade olan Müslümanlara sert müdahale | Video 20.10.2023 | 13:13
Ukrayna televizyon kanalında İsrail’i aklama çabasına tepki yağdı | Video 00:33
Ukrayna televizyon kanalında İsrail'i aklama çabasına tepki yağdı | Video 20.10.2023 | 12:26
Dr. Fadya Malhis: Görevimizi yapıp şehit olacağız | Video 15:41
Dr. Fadya Malhis: "Görevimizi yapıp şehit olacağız" | Video 20.10.2023 | 10:59
Avrupa’nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet! | Video 00:52
Avrupa’nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet! | Video 20.10.2023 | 09:01
ABD Başkanı Joe Biden’dan İsrail ve Ukrayna’ya destek açıklaması | Video 06:46
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Ukrayna'ya destek açıklaması | Video 20.10.2023 | 08:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA