İsrail, Gazze’de Kızılay Merkezi’ni vurdu | Video
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılay Merkezi’ne düzenlediği saldırıda 1 personel hayatını kaybetti.
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