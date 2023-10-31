İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı görüntülendi | Video 31.10.2023 | 08:44 İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırı anı çevredekiler tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırı anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırı sonrası hastanede hasar meydana gelirken, bazı elektromekanik sistemler devre dışı kaldı. Kanser hastalarının tedavi gördüğü hastane geçtiğimiz haftalarda yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı bölümlerin kapatmıştı. Nüfusu 2.3 milyon olan Gazze Şeridi'nde 9 bin kanser hastası olduğu tahmin ediliyor.