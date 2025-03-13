Video Dünya İtalya’da 4.4 büyüklüğündeki deprem! Halk geceyi sokaklarda geçirdi | Video
İtalya’da 4.4 büyüklüğündeki deprem! Halk geceyi sokaklarda geçirdi | Video

İtalya’da 4.4 büyüklüğündeki deprem! Halk geceyi sokaklarda geçirdi | Video

13.03.2025 | 12:11

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarında 4.4 büyüklüğündeki deprem sonucu hasar meydana geldi, 1 kişi yaralandı. Bölge sakini şiddetli sarsıntı nedeniyle geceyi sokaklarda geçirdi.

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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 01.25'te merkez üssü Pozzuoli olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Napoli ilinin tamamında hissedildi. Şiddetli sarsıntı Pozzuoli ve Bagnoli'deki binalarda hasara yol açtı. Sokaklara moloz parçaları düşerken, bazıları park halindeki araçlara isabet etti. Bagnoli'de bir evde meydana gelen kısmi çökme sonucu enkazdan 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı. Bölge sakini panikle sokağa çıktı, çok sayıda kişi geceyi sokakta geçirdi. Pozzuoli, Bagnoli ve Bacoli'deki okullarda bugün eğitime ara verildi.
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