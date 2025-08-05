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Japonya, 41,8 dereceyle tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı | Video

Japonya, 41,8 dereceyle tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı | Video

05.08.2025 | 13:21

Japonya'nın Gunma eyaletindeki Isesaki şehrinde termometrelerin 41,8 dereceyi göstermesiyle, 30 Temmuz'da Hyogo eyaletindeki Tamba şehrinde kaydedilen 41,2 derecelik sıcaklık rekoru yenilenmiş oldu. Ülkenin 47 eyaletinin 44'ü için sıcak çarpması uyarısı yapıldı.

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Yaz başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklarla mücadele eden Japonya'da, tüm zamanların en sıcak günü yaşandı. Gunma eyaletindeki Isesaki şehrinde termometrelerin 41,8 dereceyi göstermesiyle, 30 Temmuz'da Hyogo eyaletindeki Tamba şehrinde kaydedilen 41,2 derecelik sıcaklık rekoru yenilenmiş oldu. Birçok şehirde 40 dereceyi aşan sıcaklık değerleri gözlenirken, ülkenin 47 eyaletinin 44'ü için sıcak çarpması uyarısı yapıldı.
Tokyo da kavruldu

Ülke genelinde görülen aşırı sıcaklar, başkent Tokyo'da da hayatı olumsuz etkiledi. 38 dereceyi bulan sıcaklık, dev metropolün en turistik bölgelerinden olan Asakusa'yı ziyaret edenlere zor anlar yaşattı. Bazı ziyaretçiler şemsiye kullanarak güneşten korunmayı denerken, bazıları ise yelpazeler ve elektrikli vantilatörler ile serinlemeye çalıştı. Soğuk içecek satan otomatların önünde de yoğunluk gözlendi. Bazı ziyaretçiler ise çareyi soğuk buhar püskürtülen alanlarda buldu.

"BURASI TÜRKİYE'YE GÖRE DAHA NEMLİ"
Almanya'da yaşayan ve turist olarak Japonya'yı ziyaret eden Türk vatandaşı Emre Polat, Türkiye'nin Japonya'ya göre daha sıcak olduğunu belirterek, "Ancak buradaki hava daha nemli" dedi. Japonların mentollü soğuk mendiller kullanarak sıcaklarla mücadele etmeye çalıştığını belirten Polat, "Bir de küçük vantilatörler var. Biz de onlarla sıcakları geçirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Turist olarak Tokyo'da bulunan Çin vatandaşı Xiazihu Liu da, Japonya'nın ülkesinden çok daha sıcak olduğunu vurgulayarak, "Burası 38 derece civarında. Gerçekten çok sıcak" ifadesini kullandı. Aşırı sıcaklara karşı bazı önlemler aldığını belirten Xiazihu, "Güneş ışınlarından korunmak için şemsiye ve güneş kremi kullanıyorum" dedi.

Asakusa bölgesinde turist rehberliği yapan Japon Yuichiro Harada da, ülke genelinde aşırı sıcakların yaşandığını aktararak, sıcaklık değerlerinin 36 derece ve üzerinde seyrettiğini ifade etti. Harada, "Bol bol gıda ve sıvı tüketmek, gıda takviyeleri almak ve şapka takmak gibi önlemler alıyoruz" diye konuştu.

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