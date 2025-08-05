Japonya'daki havai fişek festivalinde yangın | Video
Japonya'da düzenlenen bir havai fişek festivalinde fırlatma platformlarında yangın çıkması sonucu kontrolsüz patlamalar meydana geldi. İzleyiciler arasında paniğe neden olan olayda, şans eseri can kaybı yaşanmadı.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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