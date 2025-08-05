Japonya'daki havai fişek festivalinde yangın | Video 05.08.2025 | 13:37 Japonya'da düzenlenen bir havai fişek festivalinde fırlatma platformlarında yangın çıkması sonucu kontrolsüz patlamalar meydana geldi. İzleyiciler arasında paniğe neden olan olayda, şans eseri can kaybı yaşanmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında bulunan Yokohama şehrinde düzenlenen Minato Mirai Havai Fişek Festivali'nde facianın eşiğinden dönüldü. Havai fişeklerin fırlatıldığı 8 platformun 2'sinde henüz kesin bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, kontrolsüz şekilde meydana gelen bazı patlamalar izleyiciler arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Alevlere teslim olan 2 platformda bulunan 5 işçinin denize atladıktan sonra kurtarıldığı, 1 işçinin bu sırada hafif yaralandığı açıklandı. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, etkinlik organizatörleri havai fişek fırlatma sisteminin kontrolden çıktığını doğruladı.Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.