Video Dünya Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle uzaya giden ABD'li iş adamı Glen de Vries öldü
Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle uzaya giden ABD'li iş adamı Glen de Vries öldü

Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle uzaya giden ABD'li iş adamı Glen de Vries öldü

13.11.2021 | 14:50

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Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'in New Shepard mekiğiyle geçtiğimiz ay uzaya çıkan ABD'li iş adamı Glen de Vries, içinde bulunduğu küçük uçağın New Jersey eyaletinde düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

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ABD'de 12 Ekim'de ünlü milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'in mekiğiyle uzaya çıkan iş adamı Glen de Vries, uzay yolcuğundan 1 ay sonra hayatını kaybetti. New Jersey eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre 49 yaşındaki Glen de Vries ile 54 yaşındaki uçuş okulu sahibi ve uçuş eğitmeni Thomas Fischer'i taşıyan tek motorlu Cessna 172 tipi uçak, ormanlık bir alanda düştü. Uçağın kimin kontrolünde olduğu bilinmezken, Caldwell'deki Essex County Havalimanı'ndan kalktığı belirtildi. Federal Havacılık İdaresinin (FAA) yerel saatle 15.00 civarında kayıp olduğu belirtilen uçağı aramak için kamu güvenliği kurumlarını uyardığı, acil durum ekiplerinin uçağın enkazını Hampton Kasabasında saat 16.00 sıralarında bulduğu aktarıldı.


"Ani ölümünü duyunca yıkıldık"
Blue Origin şirketinden yapılan açıklamada, "Glen de Vries'in ani ölümünü duyunca yıkıldık. Tüm Blue Origin ekibine ve ekip arkadaşlarına çok fazla enerji getirmişti. Havacılığa olan tutkusu, hayır işlerine ve mesleğine olan bağlılığı ile uzun süre saygı ve hayranlıkla anılacaktır" denildi.


Geçtiğimiz ay "Kaptan Kirk" ile uzaya seyahat etmişti
Klinik araştırmalara hizmet olarak yazılım geliştiren ve pazarlayan ABD merkezli teknoloji şirketi Medidata Solutions'ın kurucu ortağı olan Glen de Vries, uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'in New Shepard mekiğiyle, 12 Ekim'de uzaya çıkmıştı. Uzay mekiğinde Star Trek dizisindeki "Kaptan Kirk" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu William Shatner ve Planet Labs kurucu ortağı Chris Boshuizen de yer almıştı. Glen de Vries, Blue Origin şirketiyle uzaya giden ilk üç sivil yolcudan biri olarak tarihe geçmişti.

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