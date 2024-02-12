Katiller ordusunun işkencesini deşifre ettiler! BBC’den şoke eden paylaşım: Vahşeti kameraya aldılar | Video

Gazze işgalini başlattıkları 7 Ekim’den bu yana 30 bine yakın sivili katleden İsrail ordusu, bir yandan da sivillere ve esirlere işkence uyguluyor. Aylardır Filistinli sivillere uyguladığı zulmü kamera kaydı altına alan İsrail ordusunun yeni vahşetini, İngiliz BBC paylaştı. Yayınlanan işkence videosunun ardından uluslararası tartışmalar başladı.