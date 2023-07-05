Video Dünya Kosova'daki Sırp Ortodoks kiliselerinde silah depolandığı iddiası | Video
Kosova'daki Sırp Ortodoks kiliselerinde silah depolandığı iddiası | Video

Kosova'daki Sırp Ortodoks kiliselerinde silah depolandığı iddiası | Video

05.07.2023 | 14:12

İngiliz Milletvekili Alicia Kearns, Sırbistan’dan silah kaçırıldığını ve bunların Kosova'nın kuzeyindeki Ortodoks kiliselerinde depoladığını iddia etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İngiltere Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Sırp Ortodoks Kilisesini Sırbistan'dan getirilen silahları ambulanslarla Kosova'ya taşımakla bu silahları kiliselerde depolamakla suçladı. İngiliz ordusunun Sırbistan'dan Kosova'ya silah kaçırıldığını tespit ettiğini vurgulayan Kearns, NATO'nun Kosova Gücü KFOR'un durumdan haberdar edildiğini ancak arama izinleri çıkana kadar ambulansın geri dönerek kilisedeki tüm silahları çıkardığını söyledi.

"SİLAH İHRACATINI DURDURUN"
KFOR'un ülkenin kuzeyinde silah kaçakçılığıyla mücadele için yetkilerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Kearns, İngiliz hükümetine Kosova'nın toprak bütünlüğü ve demokrasisine desteğini net bir şekilde ifade etme çağrısında bulundu. İngiltere'nin Sırbistan'a silah ve cephane ihracatından da rahatsız olduğunu ifade eden Kearns, "Sırbistan polisinin terörle mücadele biriminin Kosovalı polis memurlarına saldırarak kaçırdıkları göz önüne alındığında, Sırbistan'a bizim tedarik ettiğimiz silahların bunlar için kullanılmadığını nereden bilebiliriz? Sırbistan'a tüm ihracatın durdurulmasını talep ediyorum" dedi.
Balkanlar'da kritik bir dönemden geçildiğini vurgulayan Kearns, 1995'te Bosna'da yaşanan kanlı cinayetler sonrasında verilen "bir daha asla" şeklindeki sözün yerine getirilmesi, İngiliz hükümetinin uyanması ve inisiyatif alması temennisinde bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin’deki sel felaketinde 15 kişi öldü, 4 kişi kayboldu | Video 00:28
Çin’deki sel felaketinde 15 kişi öldü, 4 kişi kayboldu | Video 05.07.2023 | 14:12
Kosova’daki Sırp Ortodoks kiliselerinde silah depolandığı iddiası | Video 01:37
Kosova'daki Sırp Ortodoks kiliselerinde silah depolandığı iddiası | Video 05.07.2023 | 14:12
Çin’deki sel felaketinde 15 kişi öldü, 4 kişi kayboldu | Video 00:28
Çin’deki sel felaketinde 15 kişi öldü, 4 kişi kayboldu | Video 05.07.2023 | 13:53
İsrail güçleri Cenin’de hastaneye ateş açtı | Video 00:46
İsrail güçleri Cenin’de hastaneye ateş açtı | Video 05.07.2023 | 08:35
İsrail ordusu Cenin’de hastaneye göz yaşartıcı gaz attı | Video 02:07
İsrail ordusu Cenin'de hastaneye göz yaşartıcı gaz attı | Video 04.07.2023 | 15:34
Postallarıyla mescide giren İsrail polisine, Türk genci tepki gösterdi | Video 01:00
Postallarıyla mescide giren İsrail polisine, Türk genci tepki gösterdi | Video 04.07.2023 | 14:18
ABD’de orman yangını: 10 ev yandı, 540 dönüm alan küle döndü | Video 05:22
ABD’de orman yangını: 10 ev yandı, 540 dönüm alan küle döndü | Video 04.07.2023 | 13:26
ABD’de polisin yanan araçtan sürücüyü kurtardığı anlar kamerada | Video 02:24
ABD’de polisin yanan araçtan sürücüyü kurtardığı anlar kamerada | Video 04.07.2023 | 12:24
Azerbaycan’da 5,7 büyüklüğünde deprem! | Video 01:00
Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem! | Video 04.07.2023 | 09:40
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 yaralı | Video 03:02
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 yaralı | Video 04.07.2023 | 08:34
Bangladeş’te petrol tankerinde patlama: 11 ölü | Video 02:07
Bangladeş’te petrol tankerinde patlama: 11 ölü | Video 04.07.2023 | 08:34
Hazar Denizi’nde 5,7 büyüklüğünde deprem | Video 00:20
Hazar Denizi’nde 5,7 büyüklüğünde deprem | Video 04.07.2023 | 08:34
Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti | Video 00:53
Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti | Video 04.07.2023 | 08:34
Tokyo’da patlama: 4 yaralı | Video 01:03
Tokyo’da patlama: 4 yaralı | Video 03.07.2023 | 14:21
Tokyo’da patlama: 4 yaralı | Video 01:03
Tokyo’da patlama: 4 yaralı | Video 03.07.2023 | 13:48
Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video 00:21
Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video 03.07.2023 | 12:15
Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video 00:21
Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video 03.07.2023 | 12:21
İsrail Batı Şeria’yı vurdu: 4 Filistinli öldü | Video 01:37
İsrail Batı Şeria’yı vurdu: 4 Filistinli öldü | Video 03.07.2023 | 10:53
Japonya sele teslim: En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı! | Video 02:55
Japonya sele teslim: En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı! | Video 03.07.2023 | 10:44
Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti | Video 02:24
Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti | Video 03.07.2023 | 09:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA