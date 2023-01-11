Video Dünya Kuzey Amerika Liderler Zirvesi sona erdi | Video
Kuzey Amerika Liderler Zirvesi sona erdi | Video

Kuzey Amerika Liderler Zirvesi sona erdi | Video

11.01.2023 | 08:45

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ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Mexico City’de bir araya geldiği Kuzey Amerika Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından liderlerin basına yaptıkları açıklamada ortaklık mesajları verildi.

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Meksika'da gerçekleşen 10'uncu Kuzey Amerika Liderler Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bugün başkent Mexico City'deki Ulusal Saray'da yaptıkları ortak toplantı sonrası sona erdi. Görüşmenin ardından her üç lider de basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında ilk sözü alan ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için "Bizler gerçek ortaklarız." ifadesini kullanırken, üç ülkenin ortak sorunlardan kendilerini izole etmelerinin mümkün olmadığını ve birlikte çalıştıklarında daha güçlü ve daha iyi olduklarını ifade etti.

Göç konusuna da değinen Joe Biden, şu anda kuzey yarım kürede tarihte hiç görülmediği kadar büyük bir düzeyde göç dalgasının yaşandığını belirtirken, Kuzey Amerika liderlerinin göç konusunda kendi ülke yasalarını koruyacak şekilde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Biden üç liderin toplantıda iklim değişikliği, ekonomi ve enerjinin yanı sıra insan kaçakçılığı ve fentanil akışının durdurulmasını da tartıştıklarını bildirirken, sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışan göçmenlerin Meksika'ya iadelerinin kabul edilmesi için gösterdiği çabadan dolayı Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a özel olarak teşekkürlerini sundu.

Joe Biden'ın ardından konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bölgede ekonomik ortaklığın bir ihtiyaç olduğundan bahsederken yenilenebilir enerji yoluyla temiz ekonomilerin teşvik edilmesi gerektiğini savundu. Trudeau ayrıca ekonomik hedefler için kadınların her üç ülkede de topluma katılım seviyelerinin artırılması gerektiğine işaret etti.

Son olarak söz alan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, toplantıda göç konusunun geniş bir şekilde ele alındığını ve üç ülke arasında halkların yararına olacak önemli anlaşmalara varıldığını söyledi. Başkan Lopez Obrador 25 bin Meksikalı işçi ve köylünün Kanada ile aralarındaki geçici çalışma vizesi projesinden yararlandığını belirterek Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya teşekkür etti.

Lopez Obrador, ülkesindeki Meksikalı göçmenlere daha önce uygulandığı gibi tacizde bulunmadığı için Joe Biden'a da teşekkürlerini sunarken, kendisinin sınıra 1 metre bile duvar örmeyen bir başkan olduğunu vurguladı. Başkan Obrador ayrıca ABD'de uzun yıllardır yaşayan ve çalışan göçmenlerin yasal düzenlemelere tabi tutulmaları için Biden'dan kongreye baskı yapmasını istedi.

Basın toplantısının ardından ABD Başkanı Joe Biden ülkesine dönmek üzere havaalanına giderken Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Meksika'da 1 gün daha kalarak Çarşamba günü Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile ikili görüşmede bulunacağı bildirildi. Bir sonraki Kuzey Amerika Liderler Zirvesi'nin ise Kanada'da yapılacağı belirtiliyor.

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