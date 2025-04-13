Video Dünya Macaristan Başbakanı Orban: "Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortak" | Video
Macaristan Başbakanı Orban:

Macaristan Başbakanı Orban: "Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortak" | Video

13.04.2025 | 08:39

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye’nin ticaret ve enerji güvenliği açısından Macaristan için vazgeçilmez bir ortağı olduğunu söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bu yıl 4.'sü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderler arasında yer alan Macaristan Başbakanı Orban, yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çeşitli konuları görüşmek için Antalya'da olduğunu belirterek, "Türkiye, bizim için kilit önemde bir ortak. İkili ticaretimiz 4 milyar doları aşıyor" dedi.

"TÜRKAKIM OLMASAYDI, MACARİSTAN'IN ENERJİ GÜVENLİĞİ DÜŞÜNÜLEMEZDİ"
Türkiye ile enerji alanındaki iş birliğini güçlendirmek istedikleri mesajı veren Orban, "Bu yılın başlarında, Brüksel'in bürokratlarıyla iş birliği yapan Ukraynalılar, kendi topraklarından geçen büyük Avrupa doğalgaz boru hattını kapattı. Bu, Slovakya ve bizi Rusya-Ukrayna savaşına çekmeye yönelik bir baskı yöntemi. Bu yüzden enerjimizi artık doğudan değil güneyden tedarik etmemiz gerekiyor ve burada Türkiye, çok önemli bir ortak. TürkAkım olmasaydı, Macaristan'ın enerji güvenliği düşünülemezdi" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın üstündeki baskının arttığını vurgulayan Orban, "Brüksel, hala Macarlara boyun eğdirmeye çalışıyor. Bizim görevimiz, Macar halkının çıkarlarını savunmak ve şantaja direnmek. Bu noktada, Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortak" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortak | Video 01:17
Macaristan Başbakanı Orban: "Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortak" | Video 13.04.2025 | 08:39
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu’nda konuştu | Video 02:38
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu | Video 12.04.2025 | 14:00
Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağış ve fırtına: 92 ölü | Video 01:02
Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağış ve fırtına: 92 ölü | Video 11.04.2025 | 10:48
New York’ta helikopter nehre çakıldı! Siemens CEO’su ve ailesi hayatını kaybetti | Video 01:09
New York’ta helikopter nehre çakıldı! Siemens CEO’su ve ailesi hayatını kaybetti | Video 11.04.2025 | 10:46
İsrail ordusu Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: En az 8 ölü, çok sayıda yaralı | Video 01:26
İsrail ordusu Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: En az 8 ölü, çok sayıda yaralı | Video 11.04.2025 | 08:15
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 20 yaralı | Video 02:19
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 20 yaralı | Video 09.04.2025 | 11:16
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 20 yaralı | Video 02:19
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 20 yaralı | Video 09.04.2025 | 11:09
Trump: Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz 07:33
Trump: "Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz" 09.04.2025 | 08:51
ABD, Yemen’deki bir yerleşim bölgesini vurdu: 6 ölü, 16 yaralı | Video 01:41
ABD, Yemen'deki bir yerleşim bölgesini vurdu: 6 ölü, 16 yaralı | Video 09.04.2025 | 08:21
Dominik Cumhuriyeti’nde gece kulübünün çatısı çöktü: 15 ölü! | Video 03:06
Dominik Cumhuriyeti’nde gece kulübünün çatısı çöktü: 15 ölü! | Video 08.04.2025 | 15:45
Paris’te geri dönüşüm tesisinde dev yangın paniği | Video 02:34
Paris’te geri dönüşüm tesisinde dev yangın paniği | Video 08.04.2025 | 10:37
Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı’nda patlama | Video 07:07
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama | Video 08.04.2025 | 10:37
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler! Kimsenin yapamadığını başardı | Video 14:36
Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Kimsenin yapamadığını başardı" | Video 08.04.2025 | 09:38
Pakistan’da Filistin’e destek grevi | Video 02:47
Pakistan’da Filistin’e destek grevi | Video 07.04.2025 | 16:10
Batı Şeria’da halk Gazze için genel greve gitti | Video 05:24
Batı Şeria'da halk "Gazze için" genel greve gitti | Video 07.04.2025 | 16:11
ABD’deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü | Video 02:01
ABD'deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü | Video 07.04.2025 | 12:29
Hamas’tan İsrail’e roket yağmuru | Video 02:24
Hamas’tan İsrail’e roket yağmuru | Video 07.04.2025 | 08:36
Rusya’da kar fırtınası: Moskova beyaza büründü | Video 00:53
Rusya’da kar fırtınası: Moskova beyaza büründü | Video 06.04.2025 | 14:18
Washington’da 10 binden fazla kişiden Filistin’e destek gösterisi | Video 00:39
Washington'da 10 binden fazla kişiden Filistin'e destek gösterisi | Video 06.04.2025 | 08:34
Microsoft’un 50. yıl dönümü partisinde, İsrail desteği nedeniyle yapay zeka yöneticisi protesto edildi | Video 00:36
Microsoft’un 50. yıl dönümü partisinde, İsrail desteği nedeniyle yapay zeka yöneticisi protesto edildi | Video 05.04.2025 | 16:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY