Malezya'da petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp | Video
Malezya'nın güney kıyılarındaki bir petrol tankerinde yangın çıktı. Mürettebattan 25'i kurtarılırken, kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.
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