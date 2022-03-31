Video Dünya Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video

31.03.2022 | 08:49

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Meksika’daki Popocatepetl yanardağında dün gece saatlerinde patlama meydana geldi. Yetkililer vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları uyarısında bulundu.

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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, dün gece yerel saatle 20.22'de meydana gelen patlama ile çıkan lav ve küllerin yanardağ ağzından bin 100 metre yüksekliğe kadar ulaştığı bildirilerek, patlamaya ek olarak yanardağda 27 dakika süren düşük şiddetli deprem kaydedildiği aktarıldı.

Meksika Sivil Koruma Bakanlığı, meydana gelen patlama sonucu düşen parçalar sebebiyle vatandaşları yanardağa ve özellikle de kratere yaklaşmama konusunda uyardı. Ayrıca patlama ile birlikte yanardağdan çıkan volkanik gaz ve küllerin Meksika Eyaleti, Puebla ve Morelos eyaletlerine doğru ilerlemesi dolayısıyla burada yaşayanlara maske kullanma, kapı ve pencereleri kapalı tutma gibi tedbirler alınması gerektiği bildirildi.

Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl eylül ayından bu yana faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı Manchester üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. Son olarak geçtiğimiz ocak ayında 3 kez patlama yaşanan Popocatepetl'de geçen yıl da 8 patlama kaydedilmişti.

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