Miçotakis’e Odessa’da patlama şoku! 150 metre uzağına balistik füze düştü | Video
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna lideri Zelenskiy ile buluşmak üzere Odesa’ya gitti. Gizli seyahatte beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yunan medyası Miçotakis’in konvoyunun 150 metre uzağında bir patlama gerçekleştiğini yazdı.
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