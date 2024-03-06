Video Dünya Miçotakis’e Odessa’da patlama şoku! 150 metre uzağına balistik füze düştü | Video
Miçotakis’e Odessa’da patlama şoku! 150 metre uzağına balistik füze düştü | Video

Miçotakis’e Odessa’da patlama şoku! 150 metre uzağına balistik füze düştü | Video

06.03.2024 | 16:26

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna lideri Zelenskiy ile buluşmak üzere Odesa’ya gitti. Gizli seyahatte beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yunan medyası Miçotakis’in konvoyunun 150 metre uzağında bir patlama gerçekleştiğini yazdı.

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