Video Dünya Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar böyle görüntülendi! | Video
Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar böyle görüntülendi! | Video

Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar böyle görüntülendi! | Video

28.03.2025 | 11:24

Güney Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki büyük deprem nedeniyle komşu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Korku dolu anlar böyle görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Myanmar'ın Sagaing kasabasında meydana gelen 7 ,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler, komşu ülkeler Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir bina çöktü. Binanın çökme anı kameralara yansırken, yoğun duman yükseldiği ve çevredekilerin can havliyle kaçıştığı görüldü. Yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı. Ayrıca sarsıntıyla birlikte bir binanın üst katındaki havuzdan suyun taştığı görüldü.

BAŞKENTTE OHAL İLAN EDİLDİ
Paniğe yol açan depremin ardından Tayland hükümeti acil toplantı gerçekleştirdi. Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra yaptığı açıklamada, depremin ardından Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

SON DAKİKA: Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Can kaybı var mı? | Video

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Myanmar’da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar böyle görüntülendi! | Video 07:04
Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar böyle görüntülendi! | Video 28.03.2025 | 11:24
SON DAKİKA: Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem! Can kaybı var mı? | Video 16:49
SON DAKİKA: Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Can kaybı var mı? | Video 28.03.2025 | 10:19
Amsterdam’daki bıçaklı saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı | Video 00:23
Amsterdam’daki bıçaklı saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı | Video 28.03.2025 | 08:14
Tokyo’da tadilatı süren bina alevlere teslim oldu: 2 işçi yaralandı | Video 02:47
Tokyo'da tadilatı süren bina alevlere teslim oldu: 2 işçi yaralandı | Video 27.03.2025 | 12:52
Tokyo’da tadilatı süren bina alevlere teslim oldu: 2 işçi yaralandı | Video 02:47
Tokyo'da tadilatı süren bina alevlere teslim oldu: 2 işçi yaralandı | Video 27.03.2025 | 12:41
Geri manevra yapan otobüs nehre düştü: 1 ölü! O anlar kamerada | Video 00:22
Geri manevra yapan otobüs nehre düştü: 1 ölü! O anlar kamerada | Video 27.03.2025 | 12:10
Trump: ABD’de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25’lik gümrük vergisi uygulanacak | Video 06:32
Trump: "ABD’de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulanacak" | Video 27.03.2025 | 08:43
Güney Kore’deki orman yangınlarında 7’nci gün: Ölü sayısı 26’ya, yaralı sayısı 30’a yükseldi | Video 00:51
Güney Kore’deki orman yangınlarında 7’nci gün: Ölü sayısı 26’ya, yaralı sayısı 30’a yükseldi | Video 27.03.2025 | 08:42
Güney Kore’deki orman yangınlarında 7’nci gün: Ölü sayısı 26’ya yükseldi | Video 00:51
Güney Kore’deki orman yangınlarında 7’nci gün: Ölü sayısı 26’ya yükseldi | Video 27.03.2025 | 08:42
Rusya’dan açıklama: Ukrayna’nın 2 İHA’sı Karadeniz’de düşürüldü | Video 00:51
Rusya'dan açıklama: "Ukrayna’nın 2 İHA’sı Karadeniz’de düşürüldü" | Video 26.03.2025 | 14:39
Güney Kore’deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 16’ya yükseldi | Video 01:20
Güney Kore’deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 16’ya yükseldi | Video 26.03.2025 | 06:07
Şili’de orman yangınları 7 bin 821 hektarlık alanı küle çevirdi | Video 03:58
Şili'de orman yangınları 7 bin 821 hektarlık alanı küle çevirdi | Video 25.03.2025 | 13:25
ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak Japonya’da acil iniş yaptı | Video 03:13
ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak Japonya'da acil iniş yaptı | Video 25.03.2025 | 13:10
Beyoğlu’ndaki yangının çıkış anı kamerada! Çöpe atılan yanıcı madde 2 binayı kül etti | Video 04:27
Beyoğlu’ndaki yangının çıkış anı kamerada! Çöpe atılan yanıcı madde 2 binayı kül etti | Video 25.03.2025 | 12:38
İsrail güçleri Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Ballal’ı gözaltına aldı | Video 00:44
İsrail güçleri Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Ballal’ı gözaltına aldı | Video 25.03.2025 | 12:37
Otoyolda oluşan dev çukur hareket halindeki motosikleti böyle yuttu! 1 kayıp, 1 yaralı... | Video 00:36
Otoyolda oluşan dev çukur hareket halindeki motosikleti böyle yuttu! 1 kayıp, 1 yaralı... | Video 25.03.2025 | 08:25
ABD’de orman yangını: 4 bin dönümden fazla alan yandı | Video 01:51
ABD'de orman yangını: 4 bin dönümden fazla alan yandı | Video 24.03.2025 | 12:21
Meksika’daki minibüs kazasında 12 kişi öldü, orman yangını çıktı | Video 00:47
Meksika'daki minibüs kazasında 12 kişi öldü, orman yangını çıktı | Video 24.03.2025 | 11:04
Japonya’da orman yangını alarmı: 2 eyalet alevlere teslim oldu | Video 03:43
Japonya’da orman yangını alarmı: 2 eyalet alevlere teslim oldu | Video 24.03.2025 | 08:33
İsrail Nasser Hastanesi’ni vurdu: 1 ölü | Video 00:42
İsrail Nasser Hastanesi’ni vurdu: 1 ölü | Video 24.03.2025 | 08:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY