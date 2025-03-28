Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar böyle görüntülendi! | Video
Güney Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki büyük deprem nedeniyle komşu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Korku dolu anlar böyle görüntülendi.
BAŞKENTTE OHAL İLAN EDİLDİ
Paniğe yol açan depremin ardından Tayland hükümeti acil toplantı gerçekleştirdi. Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra yaptığı açıklamada, depremin ardından Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.
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