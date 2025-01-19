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Netanyahu: "İsrail, ABD desteğiyle gerekirse savaşa geri dönme hakkını korumaktadır" | Video

19.01.2025 | 08:43

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde yarın yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin, "İsrail, Gazze-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridoru’nda varlığını sürdürmekte kararlıdır. Orada askeri varlığımızı artıracağız" dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın Gazze Şeridi'nde yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Esirlerin serbest bırakılması için anlaşmanın ilk aşamasını "geçici ateşkes" olarak nitelendiren Netanyahu, "Hem ABD Başkanı seçilen Donald Trump hem de ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın sonraki aşamalarının gerçekleşmemesi halinde İsrail'in Gazze'de savaşa geri dönebileceğini vurguladı" dedi.

"İsrail, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin iadesi de dahil olmak üzere tüm savaş hedefleri tamamlanana kadar dinlenmeyecek" ifadelerini kullanan Netanyahu, ABD'nin İsrail'in gerektiğinde savaşa geri dönmesi için ihtiyaç duyduğu silahlara sahip olacağı ve bunu "yeni yollarla ve çok büyük bir güçle" yapacağı yönünde söz verdiğini söyledi.

ABD ve Katar arabuluculuğunda yürütülen ateşkes müzakereleri boyunca 3 konuda kararlı olduğunu vurgulayan Netanyahu, "İlk olarak, İsrail, ABD desteğiyle gerekirse savaşa geri dönme hakkını korumaktadır. İkinci olarak, anlaşmanın ilk aşamasında geri dönen canlı esirlerin sayısında önemli bir artış talep etmektedir ve üçüncü olarak, Gazze-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridoru'nda varlığını sürdürmekte kararlıdır. Orada askeri varlığımızı artıracağız" diye konuştu.

Ayrıca İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinlilerin Batı Şeria'ya gönderilmeyeceğini söyleyen Netanyahu, "Ya Gazze'ye ya da yurtdışına gönderilecekler" dedi.

Netanyahu, "Bugüne kadar 157 esirimizi eve getirdik, bunların 117'si sağ olarak evlerine döndü. Şimdi onaylanan anlaşmayla, çoğu canlı olmak üzere 33 kardeşimizi daha evlerine getireceğiz. Hükümet esirlerimizin iadesine ilişkin taslağı onayladı. Bu bir savaş hedefidir ve tamamlanana kadar peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

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