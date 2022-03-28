Oscar'da Will Smith, Chris Rock'a feci tokat! Oscar ödül töreninde sahnede skandal saldırı...
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ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırında konuştu: Vahşeti önlemek için buradayız 25.03.2022 | 18:24
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94. Oscar ödülleri töreninde Will Smith'ten Chris Rock'a feci tokat! Oscar ödülleri töreninde Hollywood'un ünlü oyuncusu Will Smith karısı hakkında çirkin espriler yapan ünlü komedi oyuncusu Chris Rock'a saldırrarak tokatladı