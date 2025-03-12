Pakistan'da trende rehine krizi: 13 militan öldürüldü, 80 rehine kurtarıldı | Video
Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün saldırı düzenlediği trende rehine krizi devam ederken, güvenlik güçleri 13 militanı etkisiz hale getirdi, 80 rehineyi de kurtardı.
Güvenlik güçleri, militanların küçük gruplara ayrıldığını aktararak, kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandıklarını belirtti. Trenin 400'den fazla yolcu taşıdığı tahmin edilirken, saldırganların kaç kişi rehin tuttuğu henüz bilinmiyor.
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