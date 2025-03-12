Video Dünya Pakistan'da trende rehine krizi: 13 militan öldürüldü, 80 rehine kurtarıldı | Video
Pakistan'da trende rehine krizi: 13 militan öldürüldü, 80 rehine kurtarıldı | Video

Pakistan'da trende rehine krizi: 13 militan öldürüldü, 80 rehine kurtarıldı | Video

12.03.2025 | 08:33

Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün saldırı düzenlediği trende rehine krizi devam ederken, güvenlik güçleri 13 militanı etkisiz hale getirdi, 80 rehineyi de kurtardı.

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Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü tarafından Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde Ketta-Peşaver seferini yapan yolcu trenine düzenlene saldırı sonrası rehine krizi devam ediyor. Güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda, 13 militan etkisiz hale getirilirken, 26'sı kadın 11'i çocuk toplam 80 rehine kurtarıldı. Diğer rehinlerin kurtarılması için operasyon devam ederken, kurtarılanlar tedavi için hastaneye sevk edildi.
Güvenlik güçleri, militanların küçük gruplara ayrıldığını aktararak, kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandıklarını belirtti. Trenin 400'den fazla yolcu taşıdığı tahmin edilirken, saldırganların kaç kişi rehin tuttuğu henüz bilinmiyor.
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