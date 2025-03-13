Pakistan'daki rehine krizinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi | Video
Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün trende rehin aldığı 300'den fazla yolcunun tamamı kurtarılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Güvenlik güçleri 33 saldırganı etkisiz hale getirdi.
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