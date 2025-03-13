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Pakistan'daki rehine krizinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi | Video

Pakistan'daki rehine krizinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi | Video

13.03.2025 | 08:33

Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün trende rehin aldığı 300'den fazla yolcunun tamamı kurtarılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Güvenlik güçleri 33 saldırganı etkisiz hale getirdi.

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Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde dün bir yolcu trenine düzenlediği saldırı sonrası patlak veren rehine krizi sona erdi. Pakistan ordusu, trendeki 300'den fazla rehinenin tamamının kurtarıldığını belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 21'inin sivil, 4'ünün askeri personel olduğu belirten ordu, güvenlik güçlerinin 33 saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade etti.
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