Video Dünya Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video

Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video

04.01.2023 | 08:55

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Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama meydana geldi.

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Meksika'da yer alan Popocatepetl Yanardağı'nda patlamalar devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED), yanardağda son 24 saatte 5 patlamanın yaşandığı ve yanardağ ağzından 132 kez gaz ve duman çıkışının kaydedildiğini bildirdi.

Patlamalar sonucunda yanardağ ağzından çıkarak havaya karışan küllerin rüzgarın etkisiyle doğu ve kuzeydoğu yönlerine doğru yayıldığı bildiren CENAPRED, bu yönlerde yer alan Puebla ve Tlaxcala eyaletlerindeki yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların muhtemel kül yağışı ile yağmurla birlikte oluşabilecek çamur ve moloz akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi.

Yetkililer, yanardağdaki patlama faaliyetinin düşük ila orta ölçekte devam etmesinin beklendiğini ifade ederken, her an patlama yaşanma ihtimali bulunduğundan çevreye düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle vatandaşları yanardağ çevresinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı COPERNICUS ise Popocatepetl Yanardağı'nda 31 Aralık 2022 tarihinde yılın en güçlü patlamalarından birinin yaşandığına dikkat çekerek, yanardağdan çıkan dumanların uzaydan görüldüğü bir uydu fotoğrafı paylaştı.

Popocatepetl Yanardağı'nda geçtiğimiz sene 113 patlama kayıtlara geçmiş, sadece aralık ayında 36 patlama yaşanmıştı. Yanardağda bu yıl şimdiye kadar 6 patlama kaydedildi.

Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.

Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

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