Rusya, Herson kentini vurdu: 8 ölü, 58 yaralı | Video

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Rus ordusunun geçtiğimiz ay çekildiği Herson kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de yaralandı.
"BU BİR TERÖRDÜR"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, bölgede askeri tesis bulunmadığını vurgulayarak, "Sosyal medya platformları büyük ihtimalle bu fotoğrafları 'hassas içerik' olarak işaretleyecek. Ancak bu hassas içerik değil, Ukrayna'nın ve Ukraynalıların gerçek hayatı" ifadelerini kullandı. Olayı "terör saldırı" olarak nitelendiren Zelenskiy "Bu bir terördür, korkutma ve zevk için öldürmedir. Dünya, nasıl bir kötülüğe karşı savaştığımızı görmeli ve anlamalı" dedi.