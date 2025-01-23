Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü, 25 yaralı | Video

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya kentine İHA ve füze saldırısı düzenledi. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov yaptığı açıklamada, füze saldırısında 47 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar arasında 2 aylık bir bebeğin de bulunduğunu kaydeden Fedorov, apartmanların saldırıda hasar gördüğünü ifade etti.Gece boyunca düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 20 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını, 17 bin kişiye ısınma hizmeti verilemediğini belirten Fedorov, bir enerji tesisinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.