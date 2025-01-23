Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü, 25 yaralı | Video
Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Gece boyunca düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 20 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını, 17 bin kişiye ısınma hizmeti verilemediğini belirten Fedorov, bir enerji tesisinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
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