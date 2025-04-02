Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü | Video
Rusya’nın Ukrayna’nın Zaporijya bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.
Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov ise yaptığı açıklamada, cephe hattına yakın bir yerleşim yerine düzenlenen saldırıda 45 yaşında bir sivilin öldüğünü, 44 yaşında bir erkek ile 39 yaşında bir kadının yaralandığını söyledi.
Saldırılar nedeniyle yerleşim bölgelerindeki binalarda çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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