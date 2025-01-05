Şam’da kadınlar duvarlara resim çizerek savaşın izlerini siliyor | Video 05.01.2025 | 10:01 Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından ülkesi için hizmet etmek isteyen kadınlar, duvarlara resimler çizerek Şam’ın iç savaş nedeniyle yıllardır değişmeyen görüntüsünü değiştirmeye çalışıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriyeliler, rejimin devrilmesinin ardından 13 yıl süren iç savaşın izlerini silmeye çalışıyor. Başkent Şam'da yaşayan bir grup kadın ve erkek bir araya gelerek şehrin görüntüsünü değiştirmek için el ele verdi. Erkekler kentin sokaklarında temizlik çalışması yürütürken kadınlar da şehrin duvarlarına resimler çiziyor.

"ŞAM'I GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN RESİM ÇİZİYORUZ"

Mimarlık bölümü öğrencisi Ebrar Ahmar, memleketi için faydalı olabilmek adına böyle bir çalışmaya başladıklarını belirterek, "Biz bu memlekete nasıl fayda sağlayabiliriz diye düşündük. Duvarlara güzel resimler çizmeye karar verdik. Şam'ı güzelleştirmek için resim çiziyoruz" dedi.

İnsanların mutlu olması için resim çizdiklerini ifade eden Nur Kusai ise, "Biz erkek ve kızlar olarak el ele verdik ardından bir grup oluşturduk. Görenlerin mutlu olması için resim çiziyoruz" şeklinde konuştu.

"ESAD GİTTİKTEN SONRA ÜLKENİN BİZE AİT OLDUĞUNU HİSSETTİK"

Şam'ı güzelleştirmek için çalıştıklarını söyleyen Tısni Abdullah da, "Bu da gösteriyor ki hangi mevkide olursak olalım herkes memleketimize fayda sağlayabilir" diye konuştu.

Erkeklerin çevreyi temizlediklerini ve kadınların duvarlara resim çizdiğini ifade eden Esham Elçelebi ise, "Esad varken memleket bizim değilmiş gibi hissediyorduk. Esad gittikten sonra ülkenin bize ait olduğunu hissettik ve bu projeyi yapmaya karar verdik" dedi.