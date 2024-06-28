Slovakya’da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü | Video
Slovakya’nın Nove Zamky bölgesi yakınlarında otobüsle yolcu treninin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
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