Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video

Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanı, çok sayıda yaralı ve büyük hasarın olduğunu belirtti.