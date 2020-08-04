Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
Son dakika! Beyrut'taki şiddetli patlama anı kameraya böyle yansıdı! | Video 04.08.2020 | 20:03
00:03
Son dakika! Beyrut'taki patlamadan inanılmaz görüntüler! | Video 04.08.2020 | 20:03
06:54
Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video 04.08.2020 | 19:09
00:22
Çin'de gökdelene yıldırım düşme anı kamerada | Video 04.08.2020 | 14:44
00:30
ABD'de sahilde dev köpekbalığı paniği | Video 04.08.2020 | 11:43
01:31
Azrail kıyafeti ve tırpanla dolaşan genç plajdakiler korkuttu | Video 04.08.2020 | 11:27
01:16
Son Dakika Haberi: Ukrayna'da rehine krizi | Video 03.08.2020 | 15:04
00:50
İngiltere Parlamentosu'dan tecavüz skandalı | Video 03.08.2020 | 14:27
01:23
İran'dan flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video 02.08.2020 | 17:29
01:05
00:52
Fas'ta kurban pazarında koyunlar yağmalandı | Video 02.08.2020 | 13:24
00:55
Son Dakika Haberi: İlk defa bir köpek koronavirüsten öldü! | Video 01.08.2020 | 15:44
01:14
00:19
03:36
01:04
İsrail iç savaşa mı sürükleniyor? | Video 30.07.2020 | 14:33
00:52
00:38
Yol çöktü kaldırımda yürüyen iki kişi çukura böyle düştü! | Video 29.07.2020 | 19:00
02:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı CHP'nin dostları kim? | Video 29.07.2020 | 12:09
Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanı, çok sayıda yaralı ve büyük hasarın olduğunu belirtti.