Video Dünya SON DAKİKA: İngiltere'de akaryakıt istasyonu kuyruklarında skandal görüntüler

SON DAKİKA: İngiltere'de akaryakıt istasyonu kuyruklarında skandal görüntüler

SON DAKİKA: İngiltere'de akaryakıt istasyonu kuyruklarında skandal görüntüler
28.09.2021 | 10:54

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