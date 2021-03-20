Video Dünya SON DAKİKA! Japonya'daki 7.2'lik deprem anı dehşeti kamerada! Tsunami... | Video

SON DAKİKA! Japonya'daki 7.2'lik deprem anı dehşeti kamerada! Tsunami... | Video

SON DAKİKA! Japonya'daki 7.2'lik deprem anı dehşeti kamerada! Tsunami... | Video
20.03.2021 | 13:03

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Japonya'nın Miyagi eyaletinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki şiddetli bir deprem meydana geldi! Japonya'daki 7.2 büyüklüğündekid eprem anında yaşanan panik ve sasıntı anı görüntüleri kameralara saniye saniye yansırken son dakika tsunami uyarısı yapıldı.

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Japonya'nın en büyük ve en kalabalık adası olan Honshu'nun doğusundaki Miyagi eyaletinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA: 7,2'lik depremde sarsıntıya rağmen istifini bozmayan kedi sosyal medyada olay oldu | Video

Japonya'nın en kalabalık adası olan Honshu'nun doğusunda yer alan Miyagi eyaletinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer depremin merkez üssünün okyanusta 60 km derinlikte olduğunu ifade etti. Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi eyaletinde "tsunami" uyarısında bulunuldu. Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi. Ülkenin Sapporo kentindeki ABD Başkonsolosluğu, tsunami uyarısını doğruladı. Deprem anı ise amatör kameralara yansıdı.

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