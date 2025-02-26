Sudan'da askeri uçak yerleşim yerine düştü: 20'den fazla kişi öldü | Video 26.02.2025 | 10:34 Sudan'ın Omdurman kentinde askeri uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu askerler ve sivillerin de aralarında bulunduğu 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, Omdurman kentindeki Wadi Seidna Hava Üssü'nden havalanan Antonov uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi. Kazada çok sayıda asker ve sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilirken, daha fazla detay verilmedi. Askeri ve tıbbi kaynaklar ise, askerler ve sivillerden oluşan 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Ölenler arasında Hartum'daki üst düzey komutanlardan Tümgeneral Bahr Ahmed'in de bulunduğu belirtildi.Bir askeri kaynak, uçağın düşmesinin teknik nedenlerden kaynaklandığını, 4 kişilik mürettebatı olan uçağın askeri görevde olduğunu aktardı.