Suikaste uğrayıp yaralanan Donald Trump, New Jersey'e geldi | Video
ABD’nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya’daki seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı. Suikast girişiminde kulağından yaralanan Trump, bir anda kanlar içinde kaldı. Korumalarının etten duvar ördüğü Trump hastaneye kaldırılırken 20 yaşında olduğu belirlenen saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı. Saldırı sonrası “İyiyim” açıklaması yapan Trump’ın ise ilk görüntüleri ortaya çıktı. Yapılan tedavinin ardından taburcu olan Donald Trump, New Jersey'e gitti. Uçaktan inerken selam veren Donald Trump'ın durumunun iyi olduğu gözlendi.
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