Sunucu canlı yayında yılan tarafından böyle boğuldu! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı... | Video

Avustralyalı televizyon sunucusu Rove McManus, canlı yayında bir yılanı boynuna dolamaya karar verdi ancak devamında boynunu sıkan yılan nedeniyle nefes alamaz hale geldi ve korkunç anlar yaşandı.