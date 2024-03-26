Sunucu canlı yayında yılan tarafından böyle boğuldu! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı... | Video
Avustralyalı televizyon sunucusu Rove McManus, canlı yayında bir yılanı boynuna dolamaya karar verdi ancak devamında boynunu sıkan yılan nedeniyle nefes alamaz hale geldi ve korkunç anlar yaşandı.
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