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Suriye'de kadınların gömüldüğü toplu mezarlar bulundu | Video

Suriye'de kadınların gömüldüğü toplu mezarlar bulundu | Video

26.12.2024 | 15:22

Suriye'nin başkenti Şam'da sadece kadınların gömüldüğü toplu mezarlar ortaya çıktı.

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Suriye'de muhaliflerin iktidara gelmesinin ardından Esad rejiminin neden olduğu vahşet gözler önüne serildi. İşkence merkezi hapishaneler ve Suriyelilerin toplu halde gömüldüğü mezarlar Esad rejiminin halka yaşattıklarını en iyi şekilde anlatıyor. Şam kırsalındaki El Zeynebiye bölgesinde tespit edilen toplu mezarlara giden Suriyeliler, kazılan çukurlarda tanıdık bir eşya ya da elbise parçası bulmaya çalışıyor.

Esad'ın neden olduğu vahşeti yerinde görmeye gelen Abdelaziz Jawad, "Cesetleri üst üste buraya koymuşlar. Burası çok derin. Bunun gibi çok toplu mezar var. Cesetleri buraya getirip içerisine atıyorlar. Esad ve askerleri suçlu. Onlar mafya, domuz. Bu kadın elbisesi, ey Araplar bakın, Esad suçlarına bakın. Bu çukura sadece kadınları atmışlar. Bu kan kadın kanı. Bu mezarlık yeni yapılmış. Esad düşmeden önce herkesi buraya getirip kurşuna dizmiş. Biz Esad'ı istiyoruz, onu idam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SURİYELİLER TOPLU MEZARLARDA YAKINLARINI ARIYOR
Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki kardeşinden 10 yıldır haber alamayan ve toplu mezarların olduğu bölgeye gelerek kardeşinin cesedini bulmaya çalışan Suriyeli kadın ise, "Sednaya'da toplam 4 defa ziyaret ettim. 2014 yılından sonra bizi görüştürmediler. Bir daha görüşemedik" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"İKİ ARAÇLA TOPLAM 400 KİŞİYİ GETİRİP BURAYA GÖMDÜLER"
Sednaya Hapishanesi'nde öldürülen insanların buraya gömüldüğünü söyleyen Zaid Firas, "Sednaya Hapishanesi'nde kardeşimi ziyaret etmeye gittim. İki araçla toplam 400 kişiyi getirip buraya gömdüler. Kendi gözlerimle gördüm. Şehitler terörist değil, Esad terörist. Elimdeki insan kemiği" diyerek elindeki kemiği toprağa gömdü.

Toplu mezarlara toplam kaç kişinin gömüldüğü henüz bilinmiyor.

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