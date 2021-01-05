Video Dünya Tayland'da 3.5 metrelik dev piton yılanı eve girdi | Video

Tayland'da 3.5 metrelik dev piton yılanı eve girdi | Video

Tayland'da 3.5 metrelik dev piton yılanı eve girdi | Video
05.01.2021 | 15:46

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Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evinin çatısından giren 3.5 metrelik piton, uzmanın uzun uğraşları sonucu yakalandı.

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Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evine giren 3.5 metrelik dev piton korkuya neden oldu.Yerel medya,olayın başkent Bankok'ta meydana geldiğini belirtti. Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi. Ketvangkoung, mutfak ile yemek odasına giren 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanıyla karşılaştı. Olaya ilişkin videoda, yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü. Ketvangkoung, dev pitonu yakalaması için eve uzman çağırdı. Piton yılanı yakalandıktan sonra doğaya salındı.

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