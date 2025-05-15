Trump: "Yarın İstanbul'a gelebilirim" | Video
ABD Başkanı Donald Trump "Her şey yolunda giderse Cuma günü Türkiye'deki Rusya Ukrayna müzakerelerine katılabilirim" açıklamasında bulundu.
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