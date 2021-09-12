Video Dünya Trump’tan 11 Eylül’ün 20. yıl dönümünde, geri dönebileceği sinyalini verdi | Video

Trump’tan 11 Eylül’ün 20. yıl dönümünde, geri dönebileceği sinyalini verdi | Video

Trump’tan 11 Eylül’ün 20. yıl dönümünde, geri dönebileceği sinyalini verdi | Video
12.09.2021 | 08:55

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü nedeniyle New York’ta bir polis karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

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ABD tarihindeki en büyük terör olayı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül saldırılarının 20. yılı nedeniyle başkent Washington DC, New York ve Pensilvanya başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde anma törenleri düzenlenmiş, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ise hiçbir anma törenine katılmaması dikkat çekmişti. Törenlere katılmayan Trump, 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümünü anmak için New York'un Manhattan bölgesindeki New York Polis Birimi'nin 17. karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Polis memurları ve itfaiyeciler tarafından coşkuyla karşılanan Trump, fotoğraf isteklerini de kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trump burada yaptığı konuşmada, "Bu üzücü bir gün. Birçok nedenden çok üzücü bir gün" ifadelerini kullandı. Polis memurlarından birinin tekrar Başkan adayı olup olmayacağına ilişkin sorusuna, "Bunun hakkında henüz konuşamam ama bence mutlu olacaksınız" yanıtını veren Trump, ziyaretini tezahürat ve alkışlar eşliğinde sonlandırdı.

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