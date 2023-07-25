Yunanistan’da yangın söndürme uçağı düştü: İki pilot kayıp! | Video
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Karisto bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan uçağın düştüğü bildirildi. İçinde iki pilotunun bulunduğu uçağın Yunanistan'a ait olduğu ifade edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
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