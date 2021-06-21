Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın için 2021 yılı beklentileri neler? Uzman isimden çarpıcı gram altın ve Bitcoin yorumu!

Ons altın, Fed’in önceki toplantılarına göre daha şahin bir tutum göstermesinin ardından hızla geri çekildi. Gram altın fiyatları ise 538 lira ile tarihi zirvesine yakın seyretmesinin ardından, ons tarafından esen ters rüzgârın etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. Yatırımcılar, “Altın fiyatları düşecek mi”, “Altın fiyatları yükselecek mi” sorularına yanıt arayarak son dakika gelişmelerine odaklandı. Piyasalarda ‘Usta’ olarak tanınan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan Sabah TV ekranlarında altın fiyatları, hisse senetleri, dolar endeksi ve kripto paralar için beklentilerini sıralarken Fed sonrası piyasalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.