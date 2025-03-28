Altında yakın zamanda yön ne olacak? Borsa'da oklar hangi yönde? Uzman isimden bayram öncesi uyarı! | Video

Altında yakın zamanda yön ne olacak? Yeni rekor denemeleri olur mu? Borsa'da oklar hangi yönde? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bayram öncesi uyarı geldi.