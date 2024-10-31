Video Ekonomi Asgari Ücret 2025 ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam tablosu | Video
Asgari Ücret 2025 ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam tablosu | Video

Asgari Ücret 2025 ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam tablosu | Video

31.10.2024 | 09:50

2025'te zamlanacak asgari ücret ile milyonların ödenekleri belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başlamadan önce yeni rakama ilişkin gelen veriler ve açıklamalar ışığında hesaplama yapıldığında 6 farklı hesap ortaya çıkıyor. İşte tablo tablo masadaki asgari ücret senaryoları.

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