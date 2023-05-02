Asgari ücret müjdesi! 2023 Temmuz zammı kesinleşti | Video
Asgari ücrete ara zam kesinleşti. Ücretler Temmuz zammı ile yükselecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilgili Bakanlıklara asgari ücret zammı için talimatı verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik çalışmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Haziran ayında toplanacak. 'Brüt-net asgari ücret ne kadar' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Bunun yanında tüm çalışanların gelirlerini artıracak vergi düzenlemesi geliyor. Asgari ücret için masada 3 seçenek bulunuyor. Veriler ve açıklamalar o rakamı işaret etti. İşte tablo tablo tüm asgari ücret hesaplamaları ve yeni dönemin şifreleri.
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