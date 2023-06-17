Video Ekonomi Asgari ücretle SGK primleri artacak! Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? | Video
Asgari ücretle SGK primleri artacak! Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? | Video

Asgari ücretle SGK primleri artacak! Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? | Video

17.06.2023 | 15:13

Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam ile birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan borçlanmaların maliyeti de değişecek. Peki borçluların ödeyecekleri tutar ne kadar olacak? İşte tüm detaylar….

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