Asgari ücretle SGK primleri artacak! Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? | Video

Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam ile birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan borçlanmaların maliyeti de değişecek. Peki borçluların ödeyecekleri tutar ne kadar olacak? İşte tüm detaylar….