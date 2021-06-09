Azerbaycan ile 1.5 milyar liralık e-ihracat köprüsü

Türkiye ile Azerbaycan arasında e-ihracat köprüsü kurmayı hedefleyen Brendfoni’nin İş Geliştirme Direktörü Ahmadov, “İki ülke arasındaki e-ticaret hacmini 1.5 milyar liraya çıkarmayı planlıyoruz” dedi

Pandeminin de etkisiyle dünya genelinde e-ticaret günlük hayatın ve alışverişlerin önemli bir parçası olarak kayda değer yükselişini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar, insanların alışveriş alışkanlıklarının büyük oranda dijitale taşındığını ve e-ticarette yaşanan bu yükselişlerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini öngörüyor. Bu süreçte yeni kurulan oluşumlar da bu ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda kurulan Brendfoni özellikle Azerbaycan ile Türkiye arasında bir e-ihracat köprüsü kurmayı hedefliyor.A Para'da yayımlanan KOBİ Platformu programında Hande Özdemir Gül'ün konuğu olan Brendfoni İş Geliştirme Direktörü Nicat Ahmadov konuyla ilgili çalışmalarını anlattı. Ahmadov, "Ar-Ge dönemi olarak nitelendirdiğimiz iki yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle Azerbaycan'ın en güçlü e-ticaret lojistiği altyapısına sahip hale geldik. 2021 yılıyla birlikte Türkiye'deki perakende markalarını e-ihracat odağında yıllık 2 milyar liralık potansiyele sahip Azerbaycan pazarıyla buluşturuyoruz" dedi. Türkiye'deki markaların Azerbaycan başta olmak üzere 300 milyon nüfusa sahip Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesindeki en büyük e-ihracat ortağı olma yolunda ilerleyen Brendfoni, 2021 Haziran ayına kadar 70'i aşkın Türk markasını bünyesinde barındırarak online perakende satışlarını büyük oranda artırmayı ve 500 milyon liralık ciroya ulaşmayı hedefliyor.Nisan ve mayıs aylarıyla birlikte e-ticarette hareketlenmenin arttığını ve yoğun siparişlerin gelmeye başladığını belirten Brendfoni İş Geliştirme Direktörü Nicat Ahmadov, "İki ülke arasındaki e-ihracat potansiyeli 300 milyon TL iken 2019'da 600 milyon, 2020'de 1 milyar lira oldu. 2021'de bu rakamın 1.5 milyar lira olmasını bekliyoruz. Pandemi sebebiyle çok sayıda ülkede olduğu gibi Azerbaycan'da da tüketiciler online alışverişe yöneldi. Türkiye'den Azerbaycan'a uzanan bir e-ihracat köprüsü olan Brendfoni raporlarında, son 4 haftalık periyota baktığımızda satışlarda bir önceki 4 haftalık döneme göre yüzde 60'ın üzerinde bir artışın yaşandığını gözlemledik. Bu rekor artış, hem yaza hazırlık kapsamında yapılan alışverişlerden hem de Anneler Günü özelinde markalardan gelen indirim kampanyalarına yönelen Azeri tüketicilerin yoğun ilgisinden kaynaklanıyor" diye konuştu.Nicat Ahmadov konuya ilişkin yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü: "Tüketicilerin yeni alışveriş alışkanlıkları edinerek uygun fiyatlı ve kolay alışverişlere yöneldiği bu dönemde fiziki satış yapan bir çok marka dijitale yönelmiş durumda. Bu eksende ayrıca Brendfoni olarak markalara ülke içine satış yapmakla kendinizi sınırlamayın diyoruz. Türkiye'deki e-ticareti sınır ötesine taşıyarak önemli bir misyon üstlenmiş durumdayız. Brendfoni üzerinden e-ihracat yapan markalar kazanmayı sürdürüyor. Son yaptığımız rapora göre satışlarda yüzde 60 artışı kapsayan yeni bir rekor geldi. Yaza hazırlık ve Anneler Günü özelinde Azerbaycan müşterisi Türk markalarının en çok ayakkabı, çanta, tekstil, takı ve aksesuar kategorilerini tercih etti. Bu kategorilerde bazı markaların bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarında yüzde 110'u aşan oranlarda bir artış yaşandığını da gözlemledik. Brendfoni olarak 2021 yılı itibarıyla Türkiye'deki perakende markalarını e-ihracat odağında yıllık 2 milyar liralık potansiyele sahip Azerbaycan pazarıyla buluşturmayı sürdüreceğiz. Ayrıca, 2022 yılında Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'yı kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesine hızlıca açılarak ilgili ülkelerde kuracağımız ofislerle ve güçlü e-ticaret lojistiği altyapımızla gelişmeye açık bu pazarlarda da lider konuma gelmeyi hedefliyoruz. 2023 sonuna kadar Türkiye e-ticaret satıcılarını 300 milyon nüfusa sahip BDT bölgesi ile buluşturmayı amaçlıyoruz."Programın bir diğer konuğu ise ISS Türkiye CEO'su Cavit Habib oldu. 2021'in geçen yıla göre daha iyi geçmesini umduklarını belirten Habib, "Tabi şu sıralar özellikle alışveriş merkezlerinde bir nakit sıkıntısı, kiraları ödemekte zorlanmalar yaşanıyor. Uzun süren bir kapanma döneminden çıkıldı, bunun etkilerini yaşıyoruz. Ancak yine de geçen seneye göre daha verimli bir yıl beklentisi içerisindeyiz. Özellikle güvenlik sektöründe ciddi bir daralma olmadı. İşyerleri kapalı olsa da güvenlik görevlileri işlerinin başında oldu çoğu zaman. Beklentimiz piyasaların bir an önce normale dönmesi" dedi.