Video Ekonomi Bakan Kirişci, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuştu | Video
Bakan Kirişci, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuştu | Video

Bakan Kirişci, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuştu | Video

08.12.2022 | 10:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Asgari ücrette zam pazarlığı! Tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? | Video 02:48
Asgari ücrette zam pazarlığı! Tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? | Video 08.12.2022 | 10:20
TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli | Video 23:24
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: "Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli" | Video 08.12.2022 | 10:50
Bakan Kirişci, Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi’nde konuştu | Video 26:00
Bakan Kirişci, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuştu | Video 08.12.2022 | 10:14
Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri | CANLI YAYIN | 00:16
Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri | CANLI YAYIN | 08.12.2022 | 08:44
TÜRK-İŞ Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması! Başlangıç rakamımız belli | Video 09:06
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması! "Başlangıç rakamımız belli" | Video 07.12.2022 | 12:52
Zincir marketler için yeni düzenleme Resmi Gazete’de | Video 01:42
Zincir marketler için yeni düzenleme Resmi Gazete'de | Video 07.12.2022 | 09:49
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3’LÜ EYT zirvesi! Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik tarih belli oldu | Video 01:09
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3'LÜ EYT zirvesi! Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik tarih belli oldu | Video 07.12.2022 | 09:38
Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video 01:54
Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video 07.12.2022 | 09:46
SON DAKİKA: 20 firmaya fahiş fiyat soruşturması! Zincir marketler savunma veriyor | Video 02:32
SON DAKİKA: 20 firmaya fahiş fiyat soruşturması! Zincir marketler savunma veriyor | Video 06.12.2022 | 15:56
Asgari ücret maratonu başlıyor! Hükümet, işçi, işveren 2023 asgari ücret için ne diyor? Sendikaların teklifi ne kadar? | Video 02:13
Asgari ücret maratonu başlıyor! Hükümet, işçi, işveren 2023 asgari ücret için ne diyor? Sendikaların teklifi ne kadar? | Video 06.12.2022 | 15:38
Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret 8 bin TL olur mu? | Video 03:08
Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret 8 bin TL olur mu? | Video 06.12.2022 | 11:19
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu | Video 05:13
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu | Video 05.12.2022 | 15:22
Şırnak Gabar Dağı’nda petrol bulundu! Türkiye’deki mevcut rezervin 2 katı | Video 04:30
Şırnak Gabar Dağı'nda petrol bulundu! Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı | Video 05.12.2022 | 15:20
Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzman isimden kritik altın analizi | Video 07:23
Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzman isimden kritik altın analizi | Video 05.12.2022 | 14:39
TBMM’de bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay’dan kritik açıklamalar | Video 45:37
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan kritik açıklamalar | Video 05.12.2022 | 12:56
SON DAKİKA: 5 aylık zam oranı kesinleşti! Enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? | Video 18:45
SON DAKİKA: 5 aylık zam oranı kesinleşti! Enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? | Video 05.12.2022 | 10:32
TÜİK rakamları açıklayacak! Enflasyon maaşlara nasıl yansıyacak? | Video 08:23
TÜİK rakamları açıklayacak! Enflasyon maaşlara nasıl yansıyacak? | Video 05.12.2022 | 09:14
UMV Yazılım Genel Müdürü Sena Sevencan: Ürünümüz web kabuklarında kullanılan saldırılara karşı bir önlemdir | Video 12:42
UMV Yazılım Genel Müdürü Sena Sevencan: "Ürünümüz web kabuklarında kullanılan saldırılara karşı bir önlemdir" | Video 02.12.2022 | 15:20
SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: EYT için işverene kredi desteği! | Video 00:57
SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: EYT için işverene kredi desteği! | Video 02.12.2022 | 11:14
SON DAKİKA! EYT’de işveren ile hükümet anlaştı, Bakan Bilgin müjdeyi verdi | Video 13:49
SON DAKİKA! EYT'de işveren ile hükümet anlaştı, Bakan Bilgin müjdeyi verdi | Video 01.12.2022 | 15:39

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' bugün Turkuvaz Medya Center'da yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA