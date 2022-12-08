Bakan Kirişci, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuştu | Video

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' bugün Turkuvaz Medya Center'da yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, zirvede önemli açıklamalarda bulundu.