Bakan Kurum deprem bölgesinde 35 bin konut için teslim tarihini açıkladı | Video
Sabah.com.tr, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a depremin vurduğu 11 ilde yapılacak olan 35 bin konutun teslim tarihini sordu. Bakan Kurum "Hedefimiz 1 yılda tüm vatandaşlarımızı konutlara yerleştirmek" diye cevap verdi.
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