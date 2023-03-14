Bakan Kurum deprem bölgesinde 35 bin konut için teslim tarihini açıkladı | Video

Sabah.com.tr, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a depremin vurduğu 11 ilde yapılacak olan 35 bin konutun teslim tarihini sordu. Bakan Kurum "Hedefimiz 1 yılda tüm vatandaşlarımızı konutlara yerleştirmek" diye cevap verdi.